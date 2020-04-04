Модель відомого бренду Victoria's Secret Кендіс Сванепул блиснула розкішними формами в міні-бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

Так, дівчина модель позує в чорному міні-бікіні, яке мінімально прикриває форми Сванепул. Сама зірка застигла в пікантній позі, демонструючи на камеру, за що її полюбили чоловіки.

«Бомба», «так виглядає насолоду – природа і нічого зайвого», «гаряче!», «купальник відпад», «неймовірна», - пишуть шанувальники.

До цього ми писали, що модель відомого бренду Victoria's Secret Кендіс Сванепул блиснула ідеальною фігурою під час відпочинку.

«Королівська кішка», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Сванепул позує в крихітному міні-бікіні, яке ефектно підкреслює її розкішне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Вау, яка кішечка!», «золота королева!», «божественна», «на тебе можна дивитися вічно – ти ангел!», «Яка стрункість – диво!», «ось так виглядає справжній ідеал!», - пишуть вони.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret Джіджі Хадід активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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