Американська фітнес модель і зірка Інстаграма Ана Чері влаштувала еротичну фотосесію для своєї «п'ятої точки»

На своїй сторінці в соцмережах Чері опублікувала відео, на якому видно тільки її головну гордість, передає Politeka. Як з'ясувалося, модель вирішила прорекламувати лосини, тому на ролику видно лише її нижню частину. Вона по черзі одягає різні лосини і крутиться у них, щоб можна було розгледіти, як вони сидять.

Зазначимо, що шанувальники звернули увагу не стільки на рекламу лосин, скільки на апетитні форми дівчини. За 40 хвилин відео подивилися майже 50 тисяч разів.

«Дуже гарненька», «Вогонь», «Ти з цього світу?! Шалено красива», «Вау», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що 33-річна Ана Чері порадувала шанувальників новим пікантним знімком з відпочинку за кордоном. Дівчина одягла нижню білизну з мереживом і капелюх. Дівчина присіла на лавку, трохи розсунувши ноги. Вона прикрила очі, завдяки чому знімок став ще пікантніше. В очі кидаються всі вигини моделі, які розбурхують фантазію.

Незважаючи на те, що Ана Чері не худенька, її фігура виглядає дуже жіночно. При зрості 171 сантиметр Чері важить близько 56 кілограм. В коментарях сотні користувачів залишили компліменти під фото моделі.

Нагадаємо, що фігуриста Ана Чері в ременях і сітці виставила напоказ свою головну гордість: зовсім сором втратила.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері в прозорій білизні вразила п'ятою точкою: це справжній кайф.

Також Politeka писала, що Ана Чері ледве втиснула розкішні форми в тісний топ і спокусила косами: пікантне фото.