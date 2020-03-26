36-річна німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка прославилася завдяки ролі в серіалі "Величне століття", з'явилася в спокусливому образі

Зірка продемонструвала фігуру в одному халатику, пише Politeka.net. Мер'єм опублікувала чорно-білі фото в своєму Instagram.

Актриса позувала, приспустивши халат з плеча і трохи засвітивши груди. Фігура артистки помітна навіть у такому простом одязі, особливо виділена тонка талія.

Мер'єм закрила очі великими окулярами, також її образ завершували інші аксесуари. Довге волосся розвіював вітер. Актриса або опускає голову, або дивиться вдалину

За дев'ять годин пост зібрав понад 76 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі буквально засипали красуню компліментами, вони захопилися її формами і зухвалістю: "Ух, яка!".

Нагадаємо, у Мер'єм Узерлі є ціла армія шанувальників, яка створює фан-сторінки у соцмережах.

Так, в одній з груп люди опублікували фото, на якому їх фаворитка постала у всеозброєнні: промениста усмішка, стильна пишна зачіска і яскравий макіяж, а також стильне шолковое платтячко в горошок з розрізом в районі ніг.

Нагадаємо також, що Мер'єм Узерлі показала обличчя крупним планом. На обличчі немає навіть сліду від мімічних зморшок. Її зовнішність на фото виглядає ідеальною – порцеляновою як у ляльки. Актриса одягнена по простому – у футболку синього кольору.

«Я посилаю чисту любов і молитви всім там! Ми, людські істоти, зараз стикаємося з величезною глобальною проблемою... це може бути найбільшою проблемою нашого часу... будь ласка, залишайтеся вдома», - написала актриса.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі здивувала зміною в зовнішності: "У фільмі була набагато...".

Як повідомляла Politeka, Мер'єм Узерлі спокусила прекрасними формами в рожевому топі: "Таку не можна забути".

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