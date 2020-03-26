36-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая прославилась благодаря роли в сериале "Великолепный век", предстала в соблазнительном образе

Звезда продемонстрировала фигуру в одном халатике, пишет Politeka.net. Мерьем опубликовала черно-белые фото в своем Инстаграм.

Актриса позировала, приспустив халат с плеча и немного засветив грудь. Фигура артистки заметна даже в такой простой одежде, особенно выделена тонкая талия.

Мерьем закрыла глаза крупными очками, также ее образ завершали другие аксессуары. Длинные волосы развеивал ветер. Актриса либо опускает голову, либо смотрит вдаль.

За девять часов пост собрал более 76 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети буквально засыпали красотку комплиментами, они восхитились ее формами и дерзостью: "Ух, какая!".

Напомним, у Мерьем Узерли имеется целая армия поклонников, которая создает фан-странички в соцсетях.

Так, в одной из групп люди опубликовали фото, на котором их фаворитка предстала во всеоружии: лучезарная улыбка, стильная пышная укладка и яркий макияж, а также стильное шолковое платьице в горошек с разрезом в районе ног.

Напомним также, что Мерьем Узерли показала лицо крупным планом. На лице нет даже следа от мимических морщин. Ее внешность на фото выглядит идеальным – фарфоровым как у куклы. Актриса одета по простому – в футболку синего цвета.

«Я посылаю чистую любовь и молитвы всем там! Мы, человеческие существа, сейчас сталкиваемся с огромной глобальной проблемой... это может быть самой большой проблемой нашего времени... пожалуйста, оставайтесь дома», - написала актриса.

Напомним, что Мерьем Узерли удивила изменением во внешности: "В фильме была намного...".

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли соблазнила прекрасными формами в розовом топе: "Такую нельзя забыть".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли забыла о лифчике и засветила свое богатство вблизи: «видно все».