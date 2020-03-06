Популярная немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, снявшаяся в главной роли сериала "Великолепный век", удивила внешностью
Звезда прославилась не только своим талантом, но и пластическими операциями, которые она якобы делала, пишет Politeka.net. Известно, что артистка после окончания съемок "накачала" себе губы, из-за чего стала неузнаваемой, однако позже ее губы стали меньше.
СМИ писали, что артистка подписала контракт с известной киностудией, в котором ей запрещалось проводить эксперименты со своей внешностью.
Стоит отметить, что Мерьем сильно похудела, что сказалось на ее лице. Теперь у артистке нет таких пухлых щек.
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Актриса сейчас активно занимается развитием своей карьеры, она много летает, принимая участия в съемках и различных фестивалях.
У Узерли появилась традиция публиковать фото с борта самолета. Так, на недавнем фото Мерьем позировала у иллюминатора.
Девушка улыбалась и смотрела большими глазами вдаль. На ней - легкий макияж, который выделил ее ресницы и пухлые губы. Также подчеркнуты ее темные брови.Такую нельзя забыть.
На шее звезды подвязан яркий платок, также заметна розовая блуза с короткими рукавами.
За 10 минут пост артистки собрал более 8000 лайков.
Пользователи сети засыпали Узерли приятными сообщениями.
Напомним, Мерьем Узерли продемонстрировала на себе эффектный наряд - платье, состоявшем из юбки-карандаша и верхней части из практически полностью прозрачной гипюровой сетки с цветочной вышивкой.
Пользователи сети по-разному реагировали на образ знаменитости: кто-то откровенно восхитился, кто-то критиковал звезду экранов за излишнюю откровенность.
Ранее мы писали, что Мерьем Узерли предстала в черном костюме с прозрачными вставками.
Звезда была в черном костюме необычного кроя. Верх, кроме области груди и рукавов, был прозрачным. Блуза выделила прелести красотки и натянулся на них. А низ - обтягивающие черные брюки.
Дополнили образ знаменитости различные украшения. Девушка сделала обычную прическу, убрав волосы в хвостик назад, тем самым не отвлекая от откровенного наряда.
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