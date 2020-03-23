Онука відомого російського артиста Михайла Боярського Катерина показала, як проводить час на карантині або ж просто бавиться на камеру

На нових кадрах зі сторіз юної красуні вона буквально "сходить з розуму" в танці, при цьому вигідно підкреслюючи свої об'ємні жіночі принади з допомогою рухів тіла і у відвертому вбранні. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Катерини.

Дівчина запалила під пісню, в тексті якої згадуються "дикуни", та що там - Катя сама стрибала і звивалася на камеру, як маленька дикунка. При всьому при цьому, блондинка завзято клеїла дурня на камеру і була одягнена в короткий топ і облягаючі, ймовірно, штани.

Відзначимо, що можливості прокоментувати кадри, де Катерина танцює у її фанів цього разу не було можливості, але раніше вони свою улюбленицю активно вихваляли в коментарях під опублікованими нею фото - і відеопостами. Пишуть, що вона молода і прекрасна, а також відзначають її позитив і смак у виборі нарядів.

Раніше ми повідомляли, що внучка легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала новий цікавий знімок в Instagram.

На фото Катерина позує в чорному топі і камуфляжних штанях. В руках вона тримає букет з полуниці, яка розкладена гострими кінчиками вгору. Волосся у Боярської були в цей раз розпущені. На тлі крім штор нічого не видно.

Повідомлялося, що Онука російського актора Михайла Боярського, Катерина, перебувала в теплих краях.

Так, деякий час тому Катерина опублікувала фото, на якому вона позує в легкому міні-сукня з великими зірками.

Образ красуні завершив яскравий манікюр та аксесуари.

Катерина розпустила волосся і, ніби намагалася закинути їх за вухо. Дівчина посміхалася, дивлячись убік. По всій видимості, внучка Боярського позувала на мосту.

Варто відзначити, що вбрання вигідно підкреслив пишний бюст дівчини і тонку талію.

Майже за 20 хвилин пост дівчини зібрав понад 100 лайків і трохи коментарів.

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