Онука відомого російського артиста Михайла Боярського Катерина показала, як проводить час на карантині або ж просто бавиться на камеру
На нових кадрах зі сторіз юної красуні вона буквально "сходить з розуму" в танці, при цьому вигідно підкреслюючи свої об'ємні жіночі принади з допомогою рухів тіла і у відвертому вбранні. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Катерини.
Дівчина запалила під пісню, в тексті якої згадуються "дикуни", та що там - Катя сама стрибала і звивалася на камеру, як маленька дикунка. При всьому при цьому, блондинка завзято клеїла дурня на камеру і була одягнена в короткий топ і облягаючі, ймовірно, штани.
Відзначимо, що можливості прокоментувати кадри, де Катерина танцює у її фанів цього разу не було можливості, але раніше вони свою улюбленицю активно вихваляли в коментарях під опублікованими нею фото - і відеопостами. Пишуть, що вона молода і прекрасна, а також відзначають її позитив і смак у виборі нарядів.
Зірка фільмів "Квартал 95" ледве умістила вражаючі форми в тісне вбрання: "Приголомшлива"
У клієнтів ПриватБанку зникають гроші, в банку розводять руками: "повернути не можна, так як..."
Кім Кардашьян в крихітному купальнику показала пишну красу: розглянути можна все
Джей Ло показала подорослішалого сина, кадри розбурхали мережу: «Маленький серцеїд»
Раніше ми повідомляли, що внучка легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала новий цікавий знімок в Instagram.
На фото Катерина позує в чорному топі і камуфляжних штанях. В руках вона тримає букет з полуниці, яка розкладена гострими кінчиками вгору. Волосся у Боярської були в цей раз розпущені. На тлі крім штор нічого не видно.
Нагадаємо, пишногруда онука Боярського затьмарила зоряного діда і тітку на сімейному фото
Також Politeka писала, пишногруда донька Добкіна показала свого маленького серцеїда, особисті фото: «одне обличчя»
А ще Politeka повідомляла, син Наташі Корольової зганьбився в першому кліпі