Складні концертні вбрання досить часто підводять зірок: рвуться, задираються або сковують рухи

Politeka.net вирішила згадати найяскравіші конфузи зірок прямо на сцені.

У поп-зірки 2000-х Брітні Спірс досить часто відбувалися проблеми з костюмами. Особливо, якщо за концерт артистка змінювала кілька нарядів. Одного разу прямо під час виконання пісні у неї розійшовся купальник, прикрашений стразами. Танцюрист з колективу спробував виправити ситуацію, але у нього нічого не вийшло.

У Бейонсе казуси на сцені траплялися регулярно через її дуже відверті костюми і складні трюки. Одного разу костюм у зірки задрався так сильно, що глядачі побачили панталони співачки.

Співачка Тейлор Свіфт теж неодноразово світила нижньою білизною. На одному з концертів вона практично повторила кокетливий трюк Мерилін Монро з задиранням спідниці.

У американської хіп-хоп-виконавиці Карді Бі тріснув костюм прямо під час виступу на фестивалі Bonnaroo Arts And Music Festival. Костюм порвався в самому пікантному місці.

Таке трапляється часто, адже концерти – це не кіно. Тут не можна перезняти дубль або приховати конфуз. Варто відзначити, що більшість зірок, незважаючи на проблеми, які можуть виникнути під час концерту, продовжують виступ. Іноді навіть падіння не зупиняють їх від того, щоб продовжити співати і танцювати.

Один з найбільших проколів з костюмом стався з Джанет Джексон та Джастіном Тімберлейком під час шоу на «Суперкубку». У прямому ефірі Тімберлейк оголив грудь Джексон, яка була прикрашена сонечком. Це був грандіозний скандал. Джанет Джексон намагалася виправдатися і принесла публічні вибачення. MTV, який в той рік продюсував шоу, більше не довіряли підготовку «Суперкубка».

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