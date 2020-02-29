Поп-ідол 2000-х років Брітні Спірс продемонструвала всім, що перебуває в прекрасній фізичній формі

Співачка, яка часто з'являлася на публіці з зайвою вагою, за що піддавалася нищівній критиці, вирішила зменшити запал недоброзичливців і показала свою фігуру, передає Politeka.

На своїй сторінці в соцмережі 38-річна артистка опублікувала знімок, на якому позує на пляжі в блакитному бікіні з пітоновим принтом.

На голові у зірки білий капелюх, а очі заховані під сонцезахисними окулярами.

Як видно на знімках, Брітні вдалося привести тіло в норму, і тепер вона хвалиться підтягнутими животом і стегнами.

Привести тіло і душевний стан в норму Брітні допомогли заняття йогою. Як відомо, у травні минулого року вона проходила лікування в психіатричній клініці. Зірка пережила стрес на тлі хвороби батька і добровільно вирушила на курс лікування.

«Хвороба батька дуже на нього вплинула. Він ледь не помер і після цього переніс операцію. Йому недобре. Вони дуже близькі. Але з Брітні не відбувається чогось особливого – вона просто усвідомила, що повинна подбати про себе», – розповідали журналістам джерела, близькі до Брітні.

Раніше ми писали, що зірка потрапила до лікарні з травмою ноги. Її коханий Сем Асгарі розповів, що вона зламала ногу, коли танцювала.

Нагадаємо, Брітні Спірс нарешті показала своє тіло без фотошопу, фанати вражені.

Як повідомляла Politeka, Брітні Спірс підкорила серця фанів новим талантом.