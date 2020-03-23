Відома співачка Ольга Серябкіна (Molly), колишня солістка групи "Серебро", з'явилася в спокусливому вигляді

Фанати зірки створили в Instagram групу, в якій викладають різні фото артистки: від старих до найновіших, пише Politeka.net.

Так, на одному з недавніх опублікованих знімків артистка з'явилася в прозорому топі і міні-спідниці.

Наряд представляв з себе чорну сітку, яка обтягнула апетитні принади зірки.

Крізь прозорі вставки був помітний білий ліфчик зірки. Спідничка також мала прозорі сітки з обох сторін. Вона підкреслила тонку талію знаменитості.

Серябкіна стояла, притулившись до білого кахлю. Вона дивилася в камеру, при цьому відкривши пухкі губи. Макіяж з акценом на очі, чудово виглядав на фото.

Оля виглядала дуже гаряче.

"Відблиски щирості - це хитрі пастки 🤪", - підписали кадр автори посту.

За 13 годин пост зібрав більше 2000 лайків та багато коментарів.

"Так і ці пастки притягують...", "Ольга,я вас дуже поважаю мені здається ви благородна людина", "Не все срібло, що блищить😁", "О,ось ця фотка реально бомбезна!!!", "👍👍Класна", "хто Тебе знову у кут поставив😂❤️", "Незрівнянна фаворитка сеньйора схожа на італійку⚡️", "Лифон до блузочку не йде😄", "Туга !", "Потужно", "Красуня😍", "Мило👏", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна позувала в купальнику. Зірка постала на березі, стоячи на колінах. Позаду видно зірки хвилі блакитної води. Мокра Оля пильно дивиться в камеру, відкривши куби.

Чорний купальник незвичного крою підкреслив пружні форми знаменитості. Груди ледь не випадали з верху. Принади визирали під натисокм тканини.

Раніше повідомлялося, що Оля Серябкина опублікувала кілька відео зі зйомок кліпу на пісню «Напівголі».

В кадрі дівчина спочатку постає в бікіні і облягаючих шортах в сітку. Вона йде по вулиці мегаполісу, а їй услід обертаються перехожі.

«Всі зйомки скасовані. Саме час ділитися старими беками, які ви ще не бачили...», – підписала публікацію артистка.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

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