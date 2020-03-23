Известная певица Ольга Серябкина (Molly), бывшая солистка группы "Серебро", предстала в соблазнительном виде

Фанаты звезды создали в Инстаграм группу, в которой выкладывают разные фото артистки: от старых до самых новых, пишет Politeka.net.

Так, на одном из недавних опубликованных снимков артистка предстала в прозрачном топе и мини-юбке.

Наряд представлял из себя черную сетку, которая обтянула аппетитные прелести звезды.

Сквозь прозрачные вставки был заметен белый лифчик звезды. Юбочка также имела прозрачные сетки с обоих сторон. Она подчеркнула тонкую талию знаменитости.

Серябкина стояла, прислонившись к белому кафелю. Она смотрела в камеру, при этом приоткрыв пухлые губы. Макияж с акценом на глаза, прекрасно смотрелся на фото.

Оля выглядела очень горячо.

"Блики искренности - это хитрые ловушки 🤪", - подписали кадр авторы поста.

За 13 часов пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Да и эти ловушки привлекают...", "Ольга,я вас очень зауважал мне кажется вы благородный человек", "Не всё серебро, что блестит😁", "О,вот эта фотка реально бомбезная!!!", "👍👍Классная", "Тебя кто опять в угол поставил😂❤️", "Несравненная фаворитка сеньорита похожа на итальянку⚡️", "Лифон к блузочке не идет😄", "Тоска !", "Мощно", "Красотка😍", "Мило👏", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина позировала в купальнике. Звезда предстала на берегу, стоя на коленях. Позади звезды видны волны голубой воды. Мокрая Оля пристально смотрит в камеру, приоткрыв кубы.

Черный купальник необычного кроя подчеркнул упругие формы знаменитости. Грудь едва не вываливалась из-под верха. Прелести выглядывали под натисокм ткани.

Ранее сообщалось, что Оля Серябкина опубликовала несколько видео со съемок клипа на песню «Полуголые».

В кадре девушка сначала предстает в бикини и облегающих шортах в сетку. Она идет по улице мегаполиса, а ей вслед оборачиваются прохожие.

«Все съемки отменены. Самое время делиться старыми бэками, которые вы еще не видели...», – подписала публикацию артистка.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила "персики" в белье.