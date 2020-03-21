Топ-модель Емілі Ратаковски, ангел Victoria’s Secret, актриса і бізнес-вумен показала, як проводить карантин
Зіркова модель Емілі Ратаковски показала, як проводить карантин під час пандемії коронавіруса в світі. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram кароокої моделі.
За словами Емілі, вона всі свої дні проводить в ізоляції з сім'єю. Вона їсть і читає тільки в ліжку.
«Випила кави з сім'єю, з'їла бутерброд з тунцем, зробила мій макіяж, почитала. Та майже всі в ліжку», – вона підписала.
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На опублікованих фото моделі вона позує сидячи в ліжку на білосніжних простирадлах в такому ж білому топі з глибоким декольте без нижньої білизни, для зручності. Поруч з нею лежать книги, які вона читає.
Образ зірки доповнюють окуляри, мабуть, у неї проблеми із зором.
Нагадаємо, що раніше Емілі Ратаковски показала себе без бра. Зірка в своїх сториз в Інста показала частина рекламних фото своєї білизняний компанії, а також при цьому позувала поруч з темношкірою моделлю. Крім того, зоряна красуня Ратаковски показала своїм шанувальникам архівний знімок, де вона практично повністю роздягнена, якщо не вважати трусиків.
На знімку Ратаковски стояла поруч з іншою моделлю в подібному нижньому білизна чорного кольору. В коментарях красуням пишуть, що вона красуня, "дияволиця", розкішна крихта тощо.
Також днями Емілі покала знімок з рушником на голові і в стрінгах. Свій верх купальника при цьому вона недбало тримає рукою, притиснувши до себе.
Нагадаємо також, що раніше супермодель показала архівний кадр зі своїм песиком. На знімках артистка позує з цуценям Коломбо, кілька років тому. Зараз її пес вже великий, але все одно часто піднімається їй в ліжко і на руки, про що ми писали раніше.
Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret показала свої приголомшливі форми
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