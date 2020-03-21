Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", часто публікувала фото в спокусливих образах

Шанувальники, які не можуть насолодитися красою кумира, створюють фан-сторінки, на яких публікують як старі, так і нові фото співачки, пише Politeka.net.

Так, близько доби тому на сторінці шанувальників Серябкіної з'явилося фото, на якому красуня позує в купальнику.

Оля з'явилася на березі, стоячи на колінах. Позаду зірки видно хвилі блакитної води. Мокра Оля пильно дивиться в камеру, відкривши куби.

Чорний купальник незвичного крою підкреслив пружні форми знаменитості. Груди ледь не випадали з-під верху. Принади визирали під натисокм тканини.

Також помітні тонка талія і сталевий прес Серябкіної. Красуня просто зачарувала своєю розкішшю.

"Наша хоробрість іноді полягає в нашій боягузтві 💔💔", - підписали знімок автори посту.

Публікація зібрала понад 3500 лайків та багато коментарів.

"Коли ця філософія сумнівна закінчиться ?)), який план дій? ☀️🙂✌️", "У страху на кінчику", "Схуднула чи що?)", "Не годують", "Ми постійно долаємо себе❤️", "Так точно, і шоколад буває гірким❤️", "ЛОГІЧНО!", "Спалося добре", "Красиві Хвилі 💦Люблю 💕 Природу 🔥🔥🔥", "Океан,фрукти і Фантастична дівчинка.Мрії збуваються", "Я Б НЕ СКАЗАВ ЩО ФОТО ОСОБЛИВО СМІЛИВЕ", "Ви мадам як завжди в своєму репертуарі", "Немає слів 🔥🔥🔥😘", "Непереборна тут", "Шикарна", "Прекрасна", "Яка ти гарна на цьому фото🔥🔥👍", "Гарний малюк Олька", "Вогонь 🔥", "Норм фотка", " Візьміть мене туди! Я поруч сяду🤣😂", "Скільки ж сексу", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна позувала у чорній шкіряній сорочці. Вона так затягнула принади артистки, що гудзики натяглися і ледь не відриваються. Завдяки глибокому декольте помітні блискучі аксесуари артистки. Тонка талія також підкреслена відвертим верхом.

Вона розпустила волосся, а легкий макіяж лише підкреслив достоїнства.

Аксесуари, і тому числі ланцюжки, доповнили образ.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

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