Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", часто публиковала фото в соблазнительных образах

Поклонники, которые не могут насладиться красотой кумира, создают фан-странички, на которых публикуют как старые, так и новые фото певицы, пишет Politeka.net.

Так, окло суток назад на странице поклонников Серябкиной появилось фото, на котором красотка позирует в купальнике.

Оля предстала на берегу, стоя на коленях. Позади звезды видны волны голубой воды. Мокрая Оля пристально смотрит в камеру, приоткрыв кубы.

Черный купальник необычного кроя подчеркнул упругие формы знаменитости. Грудь едва не вываливалась из-под верха. Прелести выглядывали под натисокм ткани.

Также заметны тонкая талия и стальной пресс Серябкиной. Красотка просто очаровала своим великолепием.

"Наша храбрость иногда заключается в нашей трусости 💔💔", - подписали снимок авторы поста.

Публикация собрала более 3500 лайков и много комментариев.

"Когда эта философия сомнительная закончится ?)), какой план действий? ☀️🙂✌️", "У страха на кончике", "Схуднула что ли?)", "Не кормят", "Мы постоянно преодолеваем себя❤️", "Да точно, и шоколад бывает горьким❤️", "ЛОГИЧНО!", "Спалось хорошо", "Красивые Волны 💦Люблю 💕 Природу 🔥🔥🔥", "Океан,фрукты и Фантастическая девочка.Мечты сбываются", "Я Б НЕ СКАЗАЛ ЧТО ФОТО ОСОБО СМЕЛОЕ", "Вы мадам как всегда в своём репертуаре", "Нет слов 🔥🔥🔥😘", "Неотразима здесь", "Шикарная", "Прекрасна", "Какая ты секси на этом фото🔥🔥👍", "Красивый пупик Олька", "Огонь 🔥", "Норм фотка", " Возьмите меня туда! Я рядом также сяду🤣😂", "Сколько же секса", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина позировала в черной кожаной рубашке. Она так затянула прелести артистки, что пуговицы натянулись и едва не отрываются. Благодаря глубокому декольте видны блестящие аксессуары артистки. Тонкая талия также подчеркнута столь откровенным верхом.

Волосы она распустила, а легкий макияж лишь подчеркнул достоинства.

Аксессуары, в том числе цепочки, дополнили образ.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила "персики" в белье.