Інста-модель Олена Омович, яку часто порівнюють через пишні форми з Кім Кардашьян, показала себе у всій красі

Фігуриста дама покрасувалася в топіку, який, схоже, був малий на неї і в спортивному костюмі, передає Politeka.net.

Українка, яка придбала деяку популярність через часті відверті свої публікацій в популярній соцмережі Instagram, позувала біля ліжка і дзеркала. Примітно, що інстадіва постить зараз в більшості своїй архівні кадри, так як сидить вдома поки у країні введено режим карантину. Але вже якщо і податися на вулицю, вважає, ймовірно, Альона, то в стильній хустці на обличчі замість типової медичної маски.

Найцікавіше для підписників зірки було те, що під тісним топіком сірого кольору не було бра, більше того - її великі груди буквально випирали з-під одягу.

Публіка в захваті, пишуть, що Альона просто "неймовірна" та володарка "досконалих форм".

Раніше ми писали про те, що Омович подратувала відвертими кадрами топлес, продемонструвавши свій улюблений ракурс.

Так, Омович вирішила поділитися гарячим фото з пляжу, на якому вона позує в одних плавка від купальника. «Вгорі» ж у моделі нічого немає, тому вона змушена закривати вражаючих розмірів груди руками. Від багатьох схожих фотографій цей знімок відрізняє оригінальний ракурс: фото зроблено знизу, що дозволяє гідно оцінити форми Омович.

«Мій улюблений ракурс», - зізналася модель у підписі до світлини.

Шанувальники Омочивши прийшли в захват від цього фото.

«Неймовірне фото) Шрами у вас зовсім не видно», «Міс усіх часів», «Офігєть сексі», «Носик так красиво виглядає», «У мене потекли слинки», «Нічо так маракаси», «а че б також так без трусів?», - писали люди.

Нагадаємо, що Альона Омович подратувала стиглими округлостями без білизни: «розмір вражає».

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