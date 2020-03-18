Модель Ебігейл Рэтчфорд показала, як відпочиває на березі

Зірка опублікувала відверте фото у своєму Instagram, пише Politeka.net.

За знімку Ретчфорд лежить у воді, і при цьому видно її пружні принади. Знаменитість наділа одні леопардові плавки, які підкреслили її пружні сідниці.

Крім плавок, на зірці, ймовірно, нічого не було. Мокре довге волосся прикрило найінтимніше.

Сміливий образ зірки завершили великі окуляри, які вона одягла на голову.

Також на фото можна помітити пишні чорні вії і світлий манікюр. Дівчина дивилася вдалину.

Зазначимо, зірку фотографували зверху, щоб зафіксувати соковиті форми і не зачепити її пишні груди.

Пост за декілька годин зібрав сотні тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі були в захваті від форм Ебігейл. Люди писали їй компліменти, не маючи змоги відірватися від її краси, і назвали її: "Мокра пташка".

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд позувала в розстебнутому джинсовому топі на гудзиках. Пишні груди моделі ледь не випадали. Дівчина притиснула її руками, піднісши одну до бличчя.

Ебі зробила повітряний поцілунок, подивившись в камеру.

Пишні вії, темні брови й блискучі губи - чудово виглядали на обличчі красуні.

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд постала в прозорому вбранні на дивані.

Можна було помітити, що вона водить камерою по тілу, демонструючи гарне тіло. На задньому фоні видно туалетний столик і вікно.

Однак шанувальники Ретчфорд залишилися без можливості що-небудь відкрито сказати – кадри вона розмістила в Stories.

Нагадаємо також, що Ебі Ретчфорд позувала в купальнику, на якому намальовані черешеньки. При цьому зірка спустила штани, елегантно оголивши свою головну гордість.

Як можна помітити, зірка позує на тлі заходу сонця.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд предстала у прозорому вбранні без білизни, яке елегантно підкреслює форми зірки.

Як можна помітити, крім сукні на дівчині красується блискучий поясок і браслет. Доповнює образ гарний макіяж.

«Аж дух захоплює», «бомбезні кадри», «ось це ідеальне тіло», - написали шанувальники.

Нагадаємо, соковита Ебі Рэтчфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Рэтчфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Рэтчфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.