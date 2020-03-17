Модель Ебігейл Ретчфорд похвалилася пишними принадами в Instagram
Знаменитість постала в джинсовому топі на гудзиках, пише Politeka.net. Одяг був розкритий, завдяки чому було видно оголене тіло Ретчфорд.
Пишні груди моделі ледь не випадали з топа: "Безсоромниця". Дівчина притиснула її руками, піднісши одну з них до лиця.
Ебі зробила повітряний поцілунок, подивившись в камеру.
Пишні вії, темні брови й блискучі губи - чудово виглядали на обличчі красуні.
Світлий манікюр і хвилясте волосся, що розвівається завершили образ на фото.
"Поверніться до свого щасливого часу. Де ви зараз перебуваєте? 🌍 Залиште коментар нижче... Люблю вас, хлопці 💋", - написала Ретчфорд.
За сім годин пост зібрав понад 47 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі написали красуні масу компліментів. Вони оцінили красиві форми і неймовірну відвертість образу. Дівчина просто заворожила своїх фанатів, яких зараз на її сторінці налічується дев'ять мільйонів.
Нагадаємо, Ебігейл Ретчфорд позувала в спокусливому купальнику, що ледь прикривав її знамениті форми.
Втім, сама модель не особливо намагається їх прикривати, навіть навпаки – вона позує, спокусливо прогинаючись і роблячи акцент на пишних грудях, тонкій талії і великих сідницях.
Завершують гарний образ біта, яку вона тримає в руках. Волосся модель розпустила, а від макіяжу також вирішила не відмовлятися.
Раніше повідомлялося, що Ебігейл Рэтчфорд на тлі розмов про коронавірус позувала з маскою на обличчі і чорній білизні, яка мінімально прикриває її форми.
Вона дивилася в камеру з-під пишних вій і кивала головою.
"бомбезно", "ідеальні…очі", "боже, красуня", "боже, вони ж зараз вистрибнуть", - написали користувачі мережі, які захопилися дівчиною.
Нагадаємо також, що Ебігейл Ретчфорд вибрала обтягуючий відвертий наряд, під який не одягла білизни.
Соковиті принади моделі випирали з-під тонкої тканини. Топ був коротким, через що також можна було розглянути сталевий, рельєфний прес зірки.
Нагадаємо, апетитна Ебі Рэтчфорд засвітила зайве у відвертому топі.
Як повідомляла Politeka, безсоромна Ебігейл Рэтчфорд скинула одяг і показала все, що могла.
Також Politeka писала, що Ебі Рэтчфорд засунула свою гідність у вузький топік.