Модель Ебігейл Ретчфорд похвалилася пишними принадами в Instagram

Знаменитість постала в джинсовому топі на гудзиках, пише Politeka.net. Одяг був розкритий, завдяки чому було видно оголене тіло Ретчфорд.

Пишні груди моделі ледь не випадали з топа: "Безсоромниця". Дівчина притиснула її руками, піднісши одну з них до лиця.

Ебі зробила повітряний поцілунок, подивившись в камеру.

Пишні вії, темні брови й блискучі губи - чудово виглядали на обличчі красуні.

Світлий манікюр і хвилясте волосся, що розвівається завершили образ на фото.

"Поверніться до свого щасливого часу. Де ви зараз перебуваєте? 🌍 Залиште коментар нижче... Люблю вас, хлопці 💋", - написала Ретчфорд.

За сім годин пост зібрав понад 47 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали красуні масу компліментів. Вони оцінили красиві форми і неймовірну відвертість образу. Дівчина просто заворожила своїх фанатів, яких зараз на її сторінці налічується дев'ять мільйонів.

Нагадаємо, Ебігейл Ретчфорд позувала в спокусливому купальнику, що ледь прикривав її знамениті форми.

Втім, сама модель не особливо намагається їх прикривати, навіть навпаки – вона позує, спокусливо прогинаючись і роблячи акцент на пишних грудях, тонкій талії і великих сідницях.

Завершують гарний образ біта, яку вона тримає в руках. Волосся модель розпустила, а від макіяжу також вирішила не відмовлятися.

Раніше повідомлялося, що Ебігейл Рэтчфорд на тлі розмов про коронавірус позувала з маскою на обличчі і чорній білизні, яка мінімально прикриває її форми.

Вона дивилася в камеру з-під пишних вій і кивала головою.

"бомбезно", "ідеальні…очі", "боже, красуня", "боже, вони ж зараз вистрибнуть", - написали користувачі мережі, які захопилися дівчиною.

Нагадаємо також, що Ебігейл Ретчфорд вибрала обтягуючий відвертий наряд, під який не одягла білизни.

Соковиті принади моделі випирали з-під тонкої тканини. Топ був коротким, через що також можна було розглянути сталевий, рельєфний прес зірки.

Нагадаємо, апетитна Ебі Рэтчфорд засвітила зайве у відвертому топі.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Ебігейл Рэтчфорд скинула одяг і показала все, що могла.

Також Politeka писала, що Ебі Рэтчфорд засунула свою гідність у вузький топік.