Зірка перевершила сама себе!

Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, порадувала шанувальників знімком з відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Тольятті», - коротко йдеться у підписі.

На опублікованому знімку Омович позує в прозорій білизні, яка мінімально прикриває її розкішні форми. Також можна помітити, що дівчина замовила коктейль, який їй подали прямо в кокосі.

Однак шанувальників Омович вирішила позбавити можливості що-небудь сказати – знімок був викинутий в Сторіс.

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Омович завжди хвалиться стрункою фігурою, і при цьому соковитими формами. Цього разу зірка Инстаграма з'явилася у сукні, яку обтянуло її соковиті форми.

Завдяки крою вбрання, виділялися пишні груди і стегна української знаменитості. На ноги Олена взула шкіряні ботфорти на шпильках, із-за яких ноги здавалися довшими.

Закінчила її образ сумочка бежевого кольору.

Омович приймала різні відверті пози: вона й присідала, і стоячи раздвигала ноги, а також спиралася на руки, сидячи на підлозі.

Від вигинів моделі не можна було відірватися. Крім того,не можна було не помітити макіяж Олени, який лише додав образу яскравості, але не більше. Дівчина посміхалася, дивлячись у камеру відкриваючи пухкі губи.

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