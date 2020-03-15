Українська модель Олена Омович - в народі просто "українська Кардашьян" - не соромиться показати себе роздягненою

Зірка мережі в черговий раз підтвердила своє реноме дівчини, не обтяженої комплексами і забобонами. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки.

На кадрах зі сторіз Омович позує в брючних костюмах різних кольорів, при цьому фігуриста артистка під піджаком зовсім гола. Частково видно її об'ємні груди і живіт.

На іншому фото, також зі сторіз, вона красується перед дзеркалом в мереживній міні-сукні золотистого кольору - довжина наряду вражає своєю відвертістю і, здається, що і на цьому відео Альона без білизни під сукнею.

Можливості коментувати кадри у шанувальників української Кардашьян не було, але вони буквально купають зірку в компліментах, коли та публікує подібні фото і відео в якості постів в Інста.

Раніше ми писали, що дівчина родом з Донецької області, яка отримала прізвисько «українська Кардашьян» за вміння вести бізнес і розкішні форми, покрасувалася перед фанатами відразу в кількох гарячих образах. Короткі відео з'явилися в сторіз її Instagram.

В одному з роликів Омович позує перед дзеркалом в оригінальному чорному комбінезоні з мережива з прозорими вставками на ногах і животі. Крім того, наряд виділяється вражаючим декольте, яке вигідно підкреслює груди моделі.

Ми також писали про те, що Олена в черговий раз привернула увагу своєю витонченою фігурою. На одному з недавніх фото модель позувала в топі і бікіні леопардового кольору.

Нагадаємо, українська Кардашьян блиснула пружними принадами в леопарді.

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян подратувала стиглими округлостями без білизни.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян в невидимих трусиках розставила ноги на дикому пляжі.