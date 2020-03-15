Внучка легендарного російського актора Михайла Боярського Екатерина показала эксремально спокусливий образ

Свіже відео з'явилося в сториз на її сторінці в Instagram, передає Politeka.

На опублікованих кадрах онука Боярського в рожевій майці з величезним декольте почала стрибати, при цьому її величезні принади тряслися разом з нею.

Її образ був незвичайним порівняно з усіма її фото. Катерина зробив хвостики, яскраво нафарбувала очі, а вуха наділу рожеві кільця-сережки, а губи нафарбувала темно-рожевим блиском. На відео вона наклала маску з наклейками на щоках: «Малятко». Також вона жувала жуйку.

Образ з 80-х звернув на себе увагу шанувальників дівчата, але незважаючи на це, ніхто не міг залишити публічних коментарів.

Нагадаємо, що Катерина Боярська показала, як виглядає в звичайному житті. На серії останніх знімків на її сторінці дівчина одягнена у чорну шкіряну міні-спідницю, і червоний топ, який обтягує її пишні груди. Дівчина вибрала кофту з оголеними плечима, яка робить акцент на її головну гордість. Образ Боярська доповнила грубими черевиками. Відзначимо, що в цій спідниці у дівчини дуже тонка талія.

Катерина не залишила підписи до фото, але по геотегу стає зрозуміло, що знімки зроблені на прогулянці в Москві. Позаду дівчини красується сакура. Шанувальникам Боярської дуже сподобалося нове фото. За годину пост зібрав майже 400 лайків.

«Як завжди прекрасна», «Сакура в холі???», «Відмінно виглядаєш, квітни з кожним днем», «Яка ви красива! Нас зацікавили ваші фото», «Дівчина мрії», «Бездоганна!!», «Шикарна тіла», «Катюша, ти виглядаєш приголомшливо!», «1000 чортів яка краса», «Бог з нечуваною щедрістю обдарував тебе всіма кращими зовнішніми даними. Пишайся, цінуй себе))», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що пишногруда онука Боярського розбурхала пікантними кадрами в спальні: "Ух, які форми!".

Як повідомляла Politeka, юна онука Боярського ледве втиснула розкішний бюст у вузький топ: «Богиня краси».

Також Politeka писала, що внучка Боярського трохи не розірвала пишним бюстом тісний топ: "божественний розмір.