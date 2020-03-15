Британська модель і Інстадіва Демі Роуз, яку називають юною копією Кім Кардашьян, постійно демонструє свої принади

Новий лук в леопардовому купальнику зірка опублікувала в сторіз на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Дівчина зняла себе в дзеркало таким чином, що у відображенні видно її неосяжну «п'яту точку» у всій красі. Модель покрутилася, щоб шанувальники встигли роздивитись.

Судячи зі сторіз Роуз, вона знаходиться на гірнолижному курорті. Додамо, що фанати не змогли прокоментувати останнє фото зірки, так як в сторіз відсутня ця можливість.

Раніше ми писали, що Демі Роуз опублікувала знімок, де вона майже гола. Модель з'явилася в тонких підтяжках, які трохи прикрили її великі груди. Демі прибрала волосся назад у хвіст, а також одягла великі окуляри. Дівчина відкрила губи і закрила очі, чим тільки розбурхала фантазію шанувальників. Примітно, що красуня позувала на вулиці, де височіли скелі, вкриті снігом, а також дахи дерев'яних будиночків.

Також нещодавно Роуз поділилася знімками у новій моделі купальника. Спереду він трохи завищений, але оголює з боків пишні стегна моделі. Ззаду трусики від купальника зроблені у вигляді стрінгів. Зазначимо, що 24-річна модель покрутилася з усіх боків, показавши, чим нагородила її природа. На фото вона здається ідеальною, але видно, що знімки сильно відфотошопили.

Демі Роуз стала популярною завдяки своїм пишним формам і відвертим знімкам. Сьогодні на неї підписано 13,4 мільйона людей. Таке велике охоплення дозволяє Роуз бути затребуваною моделлю нижньої білизни і купальників. До речі, заради роботи Роуз переїхала з Британії до США.

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