Відома фітнес-модель Ана Чері показала новий кадр в Instagram

На фото Чері позує в чорній майці з бантиком в зоні декольте і капелюшку. Волосся в цей раз у неї були розпущені. На тлі можна побачити завалений горищонт, небо і вітряки. Очі на кадрі чомусь виявилися закритими. Фотографія вийшла досить цікавою. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити фотографію або написати під нею коментарі. Все із-за того, що знімок був опублікований в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що фітнес-модель Ана Чері показала відверті кадри з відпочинку.

"Справа в капелюсі", - пишуть шанувальник розкішну зірки в коментарях під її новим постом, трохи іронізуючи з приводу привабливості нового фото. І правда, підхоплюють фолловери артистки, натякаючи на те, що ефектна капелюшок, неймовірна фігура та ще й в мереживній білизні - і тисячі пар очей прикуті до сторінки знаменитості, адже саме своєму тілу Ана зобов'язана своєю світовою популярністю.

Так на новому кадрі, опублікованому зіркою мережі в Інст, вона красується в світлому круженом білизна, на якийсь із скель курорту, де відпочивала. Своє обличчя на цей раз Чері вирішила заховати, а ось об'ємні принади навпаки - буквально наголосити на камеру.

Повідомлялося, що фітнес-модель Ана Чері покрасувалася перед камерами у літньому спокусливій "прикиді".

Відома фігуриста красуня-співачка позувала в кокетливому сукню з глибоким декольте.

Струнка знаменость побажала всім гарного четверга, поставши перед камерами на, ймовірно, гойдалці, в світлому корсетному міні-плаття в дрібну квіточку червоного кольору і зі шнурівками внизу.

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