Київська модель Олена Омович продовжує ділитися з підписниками фотографіями з сонячної Домінікани

Відпочинок, який дівчина провела в теплих краях з коханим чоловіком, вона зафіксувала на знімках, якими тепер розбавляє публікації з фотосесій для свого бренду і повсякденні кадри, передає Politeka.

У вітряний і похмурий суботній день Олена виклала два знімки, на яких постала в крихітному чорному бікіні, яке ледве прикривало всі пікантні місця. На першому фотодівчина зображена сидячою на колінах на березі серед хвиль. Вона щасливо посміхається в об'єктив камери.

На другому знімку модель зображена практично на повний зріст.

Раніше ми писали, що дівчина родом з Донецької області, яка отримала прізвисько «українська Кардашьян» за вміння вести бізнес і розкішні форми, покрасувалася перед фанатами відразу в кількох гарячих образах. Короткі відео з'явилися в сторіз її Instagram.

В одному з роликів Омович позує перед дзеркалом в оригінальному чорному комбінезоні з мережива з прозорими вставками на ногах і животі. Крім того, наряд виділяється вражаючим декольте, яке вигідно підкреслює груди моделі.

Ми також писали про те, що Олена в черговий раз привернула увагу своєю витонченою фігурою. На одному з недавніх фото модель позувала в топі і бікіні леопардового кольору.

Нагадаємо, українська Кардашьян блиснула пружними принадами в леопарді.

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