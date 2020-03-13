Фітнес-модель Ана Чері показала відверті кадри з відпочинку

"Справа в капелюсі", - пишуть шанувальник розкішної зірки в коментарях під її новим постом, трохи іронізуючи з приводу принадності нового фото. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки. І правда, підхоплюють фолловери артистки, натякаючи на те, що ефектний капелюшок, неймовірна фігура та ще й в мереживній білизні - і тисячі пар очей прикуті до сторінки знаменитості, адже саме своєму тілу Ана зобов'язана своєю світовою популярністю.

Так на новому кадрі, опублікованому зіркою мережі в Інста, вона красується в світлій мереживній білизні, на якійсь із скель курорту, де відпочивала. Своє обличчя цього разу Чері вирішила заховати, а ось об'ємні принади навпаки - буквально випятити на камеру.

Шанувальники активно коментують пост Чері і пишуть, що вона "гаряча штучка", "соковита красуня", "нереальна" і "богиня".

Раніше ми писали, що володарка розкішних жіночних форм Ана Чері порадувала шанувальників відвертим знімком з тренування.

«Якщо мати правильне мислення, це змінить ваше життя. Потрібно бути позитивним вже сьогодні. PS цей спортивний бюстгальтер буквально приголомшливий, він змусить ваші сис*ки виглядати чудово», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Чері позує з піднятими руками, виставивши напоказ розкішне тіло. Її форми підкреслюють гарні лосини. На це звернули увагу і її прихильники.

«Божественна», «ідеальний вигляд», «виглядаєш приголомшливо», «ти завжди виглядаєш бомбезно. А зараз – особливо», «взагалі супер», - пишуть вони.

Нагадаємо, апетитна модель засвітила зайве у відвертому топі.

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