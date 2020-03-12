Внучка легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала, як виглядає в повсякденному житті

Свіже фото з прогулянки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На серії знімків дівчина одягнена у чорну шкіряну міні-спідницю, і червоний топ, який обтягує її пишні груди. Дівчина вибрала кофту з оголеними плечима, яка робить акцент на її головну гордість. Образ Боярська доповнила грубими черевиками. Відзначимо, що в цій спідниці у дівчини дуже тонка талія.

Катерина не залишила підпису до фото, але по геотегу стає зрозуміло, що знімки зроблені на прогулянці в Москві. Позаду дівчини красується сакура. Шанувальникам Боярської дуже сподобалося нове фото. За годину пост зібрав майже 400 лайків.

«Як завжди прекрасна», «Сакура в холі???», «Відмінно виглядаєш, квітни з кожним днем», «Яка ви красива! Нас зацікавили ваші фото», «Дівчина мрії», «Бездоганна!!», «Шикарна тьола», «Катюша, ти виглядаєш приголомшливо!», «1000 чортів яка краса», «Бог з нечуваною щедрістю обдарував тебе всіма кращими зовнішніми даними. Пишайся, цінуй себе))», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Катерина Боярська поділилася знімком у чорному короткому платті, під яким не виявилося білизни. Дівчина в цей момент сіла на диван для фото. Образ вона доповнила косами.

Катя Боярська – донька актора, а нині депутата Держдуми Сергія Боярського. Вона росла в зірковій родині, адже її бабуся і дідусь – відомі радянські актори, а тітка – популярна російська актриса. Сама Катя поки не збирається робити кар'єру в кіно. Втім, її пишні форми можуть допомогти їй просунутися в модельному бізнесі.

Нагадаємо, що пишногруда онука Боярського розбурхала пікантними кадрами в спальні: "Ух, які форми!".

Як повідомляла Politeka, юна онука Боярського ледве втиснула розкішний бюст у вузький топ: «Богиня краси».

Також Politeka писала, що внучка Боярського трохи не розірвала пишним бюстом тісний топ: "божественний розмір.