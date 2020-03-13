Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", має масу шанувальників

Фанати створили сторінку, присвячену своєму кумиру, де часто публікують різні фото Ольги, Politeka.net.

Так, деякий час тому в Instagram з'явилося фото, на якому Серебкіна постала в пікантній позі. Зірка з'явилася біля чорного "Мерседеса".

Артистка лягла на капот, притулившись до нього грудьми, ніби обіймаючи. При цьому вона виставила вперед апетитну п'яту точку.

Оля була в чорній олімпійці з білими смугами, яка виділила її пишні груди і тонку талію.

Макіяж з акцентом на пухкі губи і гарні очі - доповнили образ.

Оля замріяно дивилася в камеру, відкривши рот.

За добу публікація зібрала майже 24 тисячі лайків та багато коментарів.

"Мерседес,адю... Зі смаком згоден!🔥", "Трохи на право треба було взяти", "Хороших Доріг👏👏👏", "Я теж люблю мерседес 👍🎈😂",Требавідпочити", "Ухехх", "Твоя 😍", "найцікавіше в фотку не влізло😅😅", "А трохи правіше можна було?", "Карету мені ,карету...🔥😁", "Прекрасна, чудова", "На Оці або Матісі було б прикольніше", "Суперська", "Олечка ти богиня я закоханий в тебе по фото", "Сфоткалась у чужій дорогій тачці😅", "Ніфіга яка крута машина", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна оприлюднила відео, на якому вона позує у всьому чорному.

Вона постала перед підписниками у блискучому головному уборі і з прикритим ротом такої ж тканини. В районі губ на прозорій пов'язці видна вишивка.

З одягу на співачці чорний топ з сіточкою на грудях, а зверху шкіряна куртка. Топ підкреслив пишні принади зірки. Виглядає вона просто ідеально.

Раніше повідомлялося, що Оля Серябкіна постала в чорному топі з пікантним вирізом і сіточкою в районі грудей.

Принади Серябкіної випирають і здається ось-ось з'явиться щось найпотаємніше. Зверху Оля взула блискучу куртку.

Зірка стояла в анфас, ніби витягнувши вперед пухкі губки. На її обличчі також виділяються брови і пишні чорні вії. Оля не посміхається, але залишається все такою ж красивою.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

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