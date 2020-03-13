Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", имеет массу поклонников

Фанаты создали страничку, посвященную своему кумиру, где часто публикуют разные фото Ольги, Politeka.net.

Так, некоторое время назад в Инстаграм появилось фото, на котором Серебкина предстала в пикантной позе. Звезда предстала у черного "Мерседеса".

Артистка легла на капот, прижавшись к нему грудью, будто обнимая. При этом она выставила вперед аппетитную пятую точку.

Оля была в черной олимпийке с белыми полосами, которая выделила ее пышную грудь и тонкую талию.

Макияж с акцентом на пухлые губы и красивые глаза - дополнили образ.

Оля томно смотрела в камеру, приоткрыв рот.

За сутки публикация собрала почти 24 тысячи лайков и много комментариев.

"Мерседес,адик... Со вкусом согласен!🔥", "Чучуть на право надо было взять", "Хороших Дорог👏👏👏", "Я тоже люблю мерседес 👍🎈😂", "Надо Отдохнуть", "Ухэхх", "Твоя 😍", "Самое интересное в фотку не влезло😅😅", "А чуть правее можно было?", "Карету мне ,карету...🔥😁", "Прекрасная, замечательная", "На Оке или Матис было бы прикольней", "Суперская", "Олечка ты богиня я влюблен в тебя по фото", "Сфоткалась у чужой дорогой тачки😅", "Нифига какая крутая машина", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина обнародовала видео, на котором она позирует во всем черном.

Она предстала перед подписчиками в блестящем головном уборе и с прикрытым ртом такой же ткани. В районе губ на прозрачной повязке видна вышивка.

Из одежды на певице черный топ с сеточкой на груди, а сверху кожаная куртка. Топ подчеркнул пышные прелести звезды. Выглядит она просто идеально.

Ранее сообщалось, что Оля Серябкина предстала в черном топе с пикантным вырезом и сеточкой в районе груди.

Прелести Серябкиной выпирают и кажется вот-вот покажется нечто самое сокровенное. Сверху Оля надела блестящую куртку.

Звезда стояла в анфас, будто вытянув вперед пухлые губки. На ее лице также выделяются брови и пышные черные реснички. Оля не улыбается, но остается все такой же красивой.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила "персики" в белье.