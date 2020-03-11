Американська модель Ебігейл Рэтчфорд порадувала шанувальників новою відвертою витівкою на фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина позує в купальнику, на якому намальовані черешеньки. При цьому зірка спустила штани, елегантно оголивши свою головну гордість.

Як можна помітити, зірка позує на тлі заходу сонця. Проте її прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати – кадр був викинутий в Сторіс.

Раніше ми писали, що Ебігейл Речфорд позувала в прозорому вбранні без білизни, який елегантно підкреслює форми зірки. Як можна помітити, крім сукні на дівчині красується блискучий поясок і браслет. Доповнює образ гарний макіяж.

«Аж дух захоплює», «бомбезні кадри», «ось це ідеальне тіло», «крутий вигляд! Радуй так частіше», - написали користувачі мережі.

Ебігейл Речфорд вирішила продемонструвати свій пляжний образ, який склав смугастий купальник, який ледь утримує її апетитні форми. Відома модель ще раз довела, що її форма просто бездоганна.

Вона стоїть у своїй спальні, переводячи камеру з пружних сідниць на глибоке декольте, а після – на обличчя. Ебігейл посміхається, а також піднімає бікіні.

Нагадаємо, апетитна Ебі Речфорд засвітила зайве у відвертому топі.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Ебігейл Речфорд скинула одяг і показала все, що могла.

Також Politeka писала, що Ебі Речфорд засунула свою гідність у вузький топік.