Фітнес-модель Ана Чері порадувала своїх фанів у мережі - красуня позувала у відвертому вбранні

Промениста посмішка, суконька якнайкоротша і декольте глибше - секрет популярності Ани в мережі простий. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки.

Так Черрі у своїй новій публікації у Інста показала, як відпочиває. Фігуриста красуня позувала у світлій сукні з жовтуватим принтом, босоніж і стоячи на сходах.

Популярна модель день тому показувала у своїх сторіз і зовсім голі фото, в новій же публікації красуня-артистка була скромнішою і показала себе лише у відвертому міні.

Шанувальникам дуже подобається Ана, вони практично не звертають увагу на підколоті губи та інші штучні втручання в зовнішність вельми посередньої, на думку багатьох, дівчини, а зосереджені на її підкачаному тілі і жіночних формах.

А подорожує зірка із завидною регулярністю - мабуть, коронавірусу не боїться.

Шанувальники Ани відзначають, що вона неймовірно приваблива особа, і, м'яко кажучи, викликає у більшості чоловіків світу "непідробний інтерес".

Раніше ми писали, що володарка розкішних жіночних форм Ана Чері порадувала шанувальників відвертим знімком з тренування.

«Якщо мати правильне мислення, це змінить ваше життя. Потрібно бути позитивним вже сьогодні. PS цей спортивний бюстгальтер буквально приголомшливий, він змусить ваші сис*ки виглядати чудово», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Чері позує з піднятими руками, виставивши напоказ розкішне тіло. Її форми підкреслюють гарні лосини. На це звернули увагу і її прихильники.

«Божественна», «ідеальний вигляд», «виглядаєш приголомшливо», «ти завжди виглядаєш бомбезно. А зараз – особливо», «взагалі супер», - пишуть вони.

Нагадаємо, апетитна модель засвітила зайве у відвертому топі.

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