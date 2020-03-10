Зірка показала все, що може

Модель Демі Роуз, яка прославилася як британська Кім Кардаш'ян, порадувала шанувальників новою відвертою фотосесією

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Вона така висока, що тільки глибока душа може пізнати її небесну суть», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Роуз позує в екстра-міні бікіні, яке мінімально прикриває її форми. Це спровокувало справжній бум серед її шанувальників.

«Гаряча штучка», «божественний вигляд», «у мене аж щелепа відпадає», «богиня Демі», «дуже красиво», «ти завжди виглядаєш просто бомбезно», «ідеальні форми – всім би такі», - пишуть вони.

До цього ми писали, що британська модель і инстадива Демі Роуз, яку називають молодий копією Кім Кардашьян, створила мерч.

Зірка зробила кілька футболок і кофт разом зі своєю подругою, моделлю Данні Десантос.

На фото копія Кардашьян представила свій товар. Демі позувала у футболках, на яких принтом служили її відверті фото.

Примітно, що на зірці не було нічого крім зазначеної одягу, ледь яке прикривало її принади.

Демі з довгим хвилястим волоссям виглядала дуже спокусливо. Тонкі тканини обтягнули її пишні груди.

Зірка грала з волоссям, прикривала очі, всміхалася або відкривала пухкі губи. Дівчина створена для поцілунків.

Фото на одязі заслуговують окремої уваги, адже красуня позувала або повністю оголеною, або в бікіні, виставляючи напоказ своє багатство в камеру.

"Я сподіваюся, що ви, хлопці, полюбите це також, як і я", - підписала фото модель, говорячи про мерче.

Нагадаємо, молода копія Кардаш'ян затягнула свої м'ячі тонким шовком.

Як повідомляла Politeka, сукня Демі Роуз зрадницьки відкрило непристойні місця: розглянути можна все.

Також Politeka писала, що молода копія Кардаш'ян засвітила свої булочки прозорою сіткою.