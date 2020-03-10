Модель показала, за що її полюбили чоловіки

Модель Ебігейл Речфорд показала розкішні форми в новій відвертій фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

Так, дівчина позує у відвертому купальнику, який мінімально прикриває її пишні форми.

«Я повертаюся назад», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що шанувальники Речфорд були в захваті від відвертого вбрання кумира, про що говорять коментарі під знімком.

«Богиня!», «ось це тіло! Ідеальний вигляд», «божественні форми – я б дивилася на це вічно», «ти справжній сюрприз», «це занадто гаряче для мене», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що Ебігейл Речфорд позувала в прозорому вбранні без білизни, який елегантно підкреслює форми зірки. Як можна помітити, крім сукні на дівчині красується блискучий поясок і браслет. Доповнює образ гарний макіяж.

«Аж дух захоплює», «бомбезні кадри», «ось це ідеальне тіло», «крутий вигляд! Радуй так частіше», - написали користувачі мережі.

Ебігейл Рэтчфорд вирішила продемонструвати свій пляжний образ, який склав смугастий купальник, який ледь утримує її апетитні форми. Відома модель ще раз довела, що її форма просто бездоганна.

Вона стоїть у своїй спальні, переводячи камеру з пружних сідниць на глибоке декольте, а після – на обличчя. Ебігейл посміхається, а також піднімає бікіні.

Нагадаємо, апетитна Ебі Речфорд засвітила зайве у відвертому топі.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Ебігейл Речфорд скинула одяг і показала все, що могла.

Також Politeka писала, що Ебі Речфорд засунула свою гідність у вузький топік.