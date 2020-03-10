"Ну скільки можна?"

Фітнес-модель Ана Чері покрасувалася у грайливій суконьці, у відкритому купальнику, а також без бра і зовсім голою

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки мережі. Так Черрі в своїх сторіз опубликувала ряд відвертих фото і відео - зірка мережі привернула увагу своєї аудиторії в Інста, лежачи на ліжку у ледь помітній чорній білизні, а також коли терла свої апетитні форми пінкою в душі.

Популярна модель наскільки привчила своїх фанів до відвертих публікацій, що ті вже збилися з ліку - скільки ж разів і наскільки пікантні кадри публікувала Ана в мережі. Сьогодні фігуриста красуня вирішила, напевно, згадати найспекотніші свої пози і зйомки і показати їх фоловерам.

Крім іншого, блогер засвітила свої груди, сідниці, стегна і живіт.

Шанувальники Ани відзначають, що вона неймовірно приваблива особа, і, м'яко кажучи, викликає у більшості чоловіків світу "непідробний інтерес".

Раніше ми писали, що володарка розкішних жіночних форм Ана Чері порадувала шанувальників відвертим знімком з тренування.

«Якщо мати правильне мислення, це змінить ваше життя. Потрібно бути позитивним вже сьогодні. PS цей спортивний бюстгальтер буквально приголомшливий, він змусить ваші сис*ки виглядати чудово», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Чері позує з піднятими руками, виставивши напоказ розкішне тіло. Її форми підкреслюють гарні лосини. На це звернули увагу і її прихильники.

«Божественна», «ідеальний вигляд», «виглядаєш приголомшливо», «ти завжди виглядаєш бомбезно. А зараз – особливо», «взагалі супер», - пишуть вони.

Нагадаємо, апетитна модель засвітила зайве у відвертому топі.

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