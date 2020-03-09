Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, порадувала шанувальників відвертим знімком з нової фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина розкрила сорочку й сіла в юльтра-короткій спідниці. При цьому розставивши ноги просто до непристойності. Як можна помітити, білизна зірка вирішила не надягати, демонструючи значні форми на камеру.

Уточнимо, що доповнити образ Омович вирішила елегантними очками і кільцем. Проте її прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати з-за того, що знімок зірка викинула в Сторіс.

До цього ми писали, що Олена Омович, яку порівнюють з відомої американської блогером і бізнесвуман Кім Кардаш'ян, показала чергові відверті фото на сторінці свого магазину. Покупетели рознесли модель в пух і прах.

На опублікованих фото українська Кардашьян позує не одна, а з іншою моделлю. Вони приміряли міні-сукні в горошок і знялися для їх реклами. Так, на фото вони не стільки демонструють сукні, скільки своє декольте, ноги та інші принади та інтимні місця, які варто було б прикрити.

Користувачі мережі сильно розкритикували зовнішність Омович і те, як вона знімається в рекламі одязі.

Нагадаємо, що Олена Омович задерла сукню до непристойності і посвітила своєю гордістю: "Яке тіло!"

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