Модель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників надмірно відвертим знімком з фотосесії

Як повідомляє Politeka, фотографія опублікована на фан-сторінці зірки в Instagram.

«Я люблю це позу», - коротко говориться в повідомленні.

На опублікованому знімку Речфорд позує в прозорому вбранні без білизни, виставивши напоказ розкішні форми. Це спровокувало справжній бум серед її шанувальників.

«Гаряча штучка», «ось це розмір!», «така розкішна! Бомба!», «Хороша, красоточка», «вогонь просто!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, в березні 2013 року перші провокаційні фото Ебігейл привернули увагу користувачів Facebook. Так почався зліт популярності моделі. Чудова фігура і пишні форми з'явилися на обкладинках таких видань, як Maxim, Sports Illustrated Swimsuit і Barstool Sports. Кожен бажаючий міг придбати фото моделі за 30$. Рэчфорд уклала контракт з Sunset Blvd. і знялася для реклами на білбордах. Молода модель привернула увагу відомого дизайнера Майкла Костелло.

Нещодавно красуня поділилася кадрами з календаря на 2020 рік, на яких позує на тлі червоного Порше. На ній – червоне білизна, колготи в крупну сітку. При цьому пози, в яких дівчина постала перед фотографом, скромними не назвеш: на першому знімку вона широко розставила ноги, на другому акцентувала увагу на своїх грудях.

Ебігейл впевнена, що цих кадрів досить, щоб її багатомільйонна армія шанувальників захотіла подивитися ще більше краси і купила календар.

Нагадаємо, соковита Ебі Речфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.

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