Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала нове фото в Instagram
На фото Кумейко позує в закритому купальнику і капелюшку. Волосся було зібране у хвіст. Анастасія стояла боком і можна легко оцінити п'яту точку дівчини. На тлі можна побачити пісок і екзотичні рослини. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки. Все через те, що Анастасія опублікувала в сторіс фото, де така функція відсутня.
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Раніше ми повідомляли, що колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко насолоджується відпочинком в Таїланді і радує шанувальників дуже відвертими знімками.
Так, красуня, відома зараз ще і як DJ Nana, порадувала численну армію фанатів дуже гарячим фото.
На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фотографію, на якій позує на пляжі. Вона спустила купальник, оголивши груди. Однак принади красуні шанувальникам розглянути не вдалося, оскільки вона прикрила їх великим зеленим листом.
На дівчині – ні грама макіяжу, що, тим не менш, ще більше підкреслило її природну красу.
Повідомлялося, що колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко показала тіло в одному міні-бікіні, а особа – без макіяжу.
Екс-солістка групи Nikita відпочиває в Таїланді і дражнить фанатів жаркими знімками на тлі блакитного моря.
Анастасія Кумейко в цей раз оголила п'яту точку під час засмаги. На новому фото вона засмагає в тіні на лежаку. Селфи, яке вона зробила, лежачи на животі, викликало ажіотаж у мережі.
Крім апетитних вигинів на фото, які прикривають лише мотузочки від купальника, красуня засвітила обличчя без макіяжу з незвичайним прикрасою. На задньому фоні видно неясний обрис пальм.
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