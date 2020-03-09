Певица Ольга Меганская, которая является солисткой группы ВИА Гра, продемонстрировала в сети новый и откровенный образ

Красотка-Меганская в смелом наряде позировала на камеру в стильной одежде. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram черненькой из ВИА Гра.

Так Ольга показалась в образе такой себе симпатичной "ведьмочки": на ней была темная шляпка, короткие кожанные шортики и кофта из прозрачной темной сетки, а также джемпер потеплее на другом фото из подборки.

Знойная брюнетка утверждает, перефразировав известное высказывание, что не хочет платьев, но хочет все решать сама. Такая своеобразная демонстрация характера и откровенный образ повлекли за собой массу восторженных комментариев в адрес звезды под ее постом. Поклонники Ольги пишут, что та невероятная красавица и "соблазнительная ведьмочка".

Сообщалось и о том, что участница ВИА Гра Ольга Меганская большая любительница пикантных "провокаций" в сети.

Певица позировала в необычного цвета белье то ли перед зеркалом, то ли перед профессиональным фотографом - а может - и все одновременно.

Артистка на новом опубликованном ею снимке предстала в горчичного оттенка бра, или, точнее будет сказать, зеленоватого, с плеч певица спустила белоснежную, вероятно, рубаху и смотрит прямо перед собой. При этом исполнительница свела руки на груди, прикрыв "все самое интересное", как выразились ее поклонники в комментариях.

Напомним, что солистка ВИА Гра выпятила самые аппетитные места в смелом костюме: «мужчины в ауте».

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