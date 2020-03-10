Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, зачаровує красою тисячі людей

Омович завжди хвалиться стрункою фігурою, і при цьому соковитими формами, пише Politeka.net. Цього разу зірка Інстаграму з'явилася у сукні, яка обтянуло її соковиті форми.

Завдяки крою вбрання, виділялися пишні груди і стегна української знаменитості. На ноги Олена взула шкіряні ботфорти на шпильках, через які ноги здавалися довшими.

Закінчила її образ сумочка бежевого кольору.

Омович приймала різні відверті пози: вона й присідала, і стоячи розсувала ноги, а також спиралася на руки, сидячи на підлозі.

Від вигинів моделі не можна було відірватися. Крім того,не можна було не помітити макіяж Олени, який лише додав образу яскравості, але не більше. Дівчина посміхалася, дивлячись у камеру відкриваючи пухкі губи.

В пості зірка запропонувала обрати найкраще фото з представлених у пості.

За 40 хвилин пост зібрав майже 5000 лайків та багато коментарів.

"1: попа хоче 🔥", "Красива сексуальна крихтка", "Це плаття холоднокровне! 🖤❄️🔥🖤❄️🔥! ️", "Мені 1 подобається, вогонь👍🔥🔥🔥", "Я не можу зрозуміти колір сукні. Це один шар або сітка на тканині? Або тканина переливається? Колір чорний?", "Найбільше сподобалася 1!!! Плаття шикарне 😍😍💞💞💞", "Мені 4,вогонь прям👏🔥🔥🔥", "Дивовижне фото! 🔥🔥🔥👍 🌹🥂", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Омович позувала з задертою кофтою і приспущеними штанами, демонструючи божественну фігуру. А на іншому знімку дівчина в міні-сукні зігнулась і застигла в пікантній позі.

«Сіла на дієту, щоб повернути 43 свої», - коротко говориться в повідомленні.

Однак шанувальники Омович були позбавлені можливості що-небудь сказати відкрито – кадри були розміщені в Сторіс.

Раніше ми писали, що Альона Омович показала чергові відверті фото на сторінці свого магазину. Люди рознесли модель в пух і прах.

На опублікованих фото українська Кардашьян позує не одна, а з іншою моделлю. Вони приміряли міні-сукні в горошок і знялися для їх реклами.

Нагадаємо, що Олена Омович задерла сукню до непристойності і посвітила своєю гордістю: "Яке тіло!"

Як повідомляла Politeka, українська Кардашян засвітила принади в крихітному бікіні: "Які... очі!"

Також Politeka писала, що українська Кардашьян трохи не розірвала топік пишним бюстом, гарячі кадри