Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, зачаровує красою тисячі людей
Омович завжди хвалиться стрункою фігурою, і при цьому соковитими формами, пише Politeka.net. Цього разу зірка Інстаграму з'явилася у сукні, яка обтянуло її соковиті форми.
Завдяки крою вбрання, виділялися пишні груди і стегна української знаменитості. На ноги Олена взула шкіряні ботфорти на шпильках, через які ноги здавалися довшими.
Закінчила її образ сумочка бежевого кольору.
Омович приймала різні відверті пози: вона й присідала, і стоячи розсувала ноги, а також спиралася на руки, сидячи на підлозі.
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Від вигинів моделі не можна було відірватися. Крім того,не можна було не помітити макіяж Олени, який лише додав образу яскравості, але не більше. Дівчина посміхалася, дивлячись у камеру відкриваючи пухкі губи.
В пості зірка запропонувала обрати найкраще фото з представлених у пості.
За 40 хвилин пост зібрав майже 5000 лайків та багато коментарів.
"1: попа хоче 🔥", "Красива сексуальна крихтка", "Це плаття холоднокровне! 🖤❄️🔥🖤❄️🔥! ️", "Мені 1 подобається, вогонь👍🔥🔥🔥", "Я не можу зрозуміти колір сукні. Це один шар або сітка на тканині? Або тканина переливається? Колір чорний?", "Найбільше сподобалася 1!!! Плаття шикарне 😍😍💞💞💞", "Мені 4,вогонь прям👏🔥🔥🔥", "Дивовижне фото! 🔥🔥🔥👍 🌹🥂", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Олена Омович позувала з задертою кофтою і приспущеними штанами, демонструючи божественну фігуру. А на іншому знімку дівчина в міні-сукні зігнулась і застигла в пікантній позі.
«Сіла на дієту, щоб повернути 43 свої», - коротко говориться в повідомленні.
Однак шанувальники Омович були позбавлені можливості що-небудь сказати відкрито – кадри були розміщені в Сторіс.
Раніше ми писали, що Альона Омович показала чергові відверті фото на сторінці свого магазину. Люди рознесли модель в пух і прах.
На опублікованих фото українська Кардашьян позує не одна, а з іншою моделлю. Вони приміряли міні-сукні в горошок і знялися для їх реклами.
Нагадаємо, що Олена Омович задерла сукню до непристойності і посвітила своєю гордістю: "Яке тіло!"
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