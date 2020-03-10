Американська модель Ебігейл Ретчфорд опублікувала нове відверте фото

Зірка зовсім не соромиться свого тіла і постійно епатує публіку у гарячих образах, пише Politeka.net.

Так, нещодавно зірка вибрала обтягуючий відвертий наряд, під який не одягла білизни.

Соковиті принади моделі випирали з-під тонкої тканини. Топ був коротким, через що також можна було розглянути сталевий, рельєфний прес зірки.

Обтягуючі штани підкреслили всі достоїнства фігури: тонку талію, красиву п'яту точку і накачані ніжки.

Ретчфорд робила селфі в дзеркало. Вона розпустила чорне хвилясте волосся, і нахилила голову вбік.

Дівчина зробила свій фірмовий макіяж і посміхнулася.

Красуня позувала в кімнаті, в якій був легкий безлад. Позаду видно білий м'який диван і стіл, схожий на барний.

Пізніше знаменитість зробила пост, де показала, як розважається з подружками. Обидві танцювали під музику, пили алкоголь, посміхалися поводилися невимушено.

Нагадаємо, Ебігейл Ретчфорд поділилася коротким відео, на якому вона лежить на ліжку і робить милі личка на камеру з білою трояндою в руках.

Втім, такий милий антураж не завадив Ретчфорд додати відео свою «перчинку»: так, на кадрах модель позує в одному мереживному ліфчику.

Раніше ми писали, що Ебігейл Ретчфорд позувала в прозорому вбранні без білизни, яка елегантно підкреслює форми зірки. Як можна помітити, крім сукні на дівчині красується блискучий поясок і браслет. Доповнює образ гарний макіяж.

«Аж дух захоплює», «бомбезні кадри», «ось це ідеальне тіло», «крутий вигляд! Радуй так частіше», - написали користувачі мережі.

Ебігейл Ретчфорд вирішила продемонструвати свій пляжний образ, який склав смугастий купальник, який ледь утримує її апетитні форми. Відома модель ще раз довела, що її форма просто бездоганна.

Вона стоїть у своїй спальні, переводячи камеру з пружних сідниць на глибоке декольте, а після – на обличчя. Ебігейл посміхається, а також піднімає бікіні.

Нагадаємо, апетитна Ебі Рэтчфорд засвітила зайве у відвертому топі.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Ебігейл Рэтчфорд скинула одяг і показала все, що могла.

Також Politeka писала, що Ебі Рэтчфорд засунула свою гідність у вузький топік.