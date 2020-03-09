Топ-модель Ірина Шейк, схоже, відгуляла 8 Березня на повну - зоряна манекенниця позувала у відвертому святковому вбранні

Оскільки знімок Ірини з її близькими людьми був опублікований в сторіз, фани довгоногої зірки не змогли прокоментувати його, але раніше вони неодноразово відзначали в коментарях під постами знаменитої красуні, що вона, мабуть, "найкрасивіша жінка в світі" і про те, що вона просто "розкішна". Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Ірини.

Новий знімок фігуристої артистки в сторіз - яскраве тому підтвердження. Шейк вбралася в смарагдову блискучу сукню з великим декольте. Хоча, декольте цю ділянку наряду назвати складно, швидше це суцільний розріз від лінії грудей і до щиколоток, скріплений лише в районі живота темним широким поясом. При цьому на Ірині був чорний бюстгальтер, вона широко посміхалася на камеру, обіймаючи рідних. Образ доповнили стримане укладання і темні туфлі-човники.

Був знімок "свідченням" відпочинку зірки модельного світу саме 8 березня - невідомо, але схоже на те.

Нагадаємо, раніше на знімку знаменитість з'явилася в компанії свого близького друга Алі Кавуссі, але увагу її шанувальників привернуло кільце на безіменному пальці.

Підписники висловили впевненість у тому, що дружбою тут вже і не пахне.

"Не надовго цей", "Вони точно пара", "Попала Іришка.... Звірам Віри немає.. ", - писали пів її постом.

Нагадаємо, що про розставання зірок Бредлі Купера і Шейк стало відомо ще в травні минулого року.

За словами Ірини, вона не шкодує про минуле, але вважає їх розрив з Купером вірним кроком.

ЗМІ твердили, що причиною розставання пари стала Леді Гага, яка також грала в цьому фільмі. Втім, інсайдери заперечували цю зв'язок, заявляючи, що розлад у стосунках пари почався ще задовго до їх розриву.

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