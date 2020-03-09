Топ-модель Ирина Шейк, похоже, отгуляла 8 Марта на полную - звездная манекенщица позировала в откровенном праздничном наряде

Поскольку снимок Ирины с ее близкими людьми был опубликован в сториз, фаны длинноногой звезды не смогли прокомментировать его, но ранее они неоднократно отмечали в комментариях под постами знаменитой красавицы, что она, пожалуй, "самая красивая женщина в мире" и о том, что она просто "роскошная". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Ирины.

Новый снимок фигуристой артистки в сториз - яркое тому подтверждение. Шейк облачилась в изумрудное блестящее платье с внушительным декольте. Хотя, декольте этот участок наряда назвать сложно, скорее, это сплошной разрез от линии груди и до щиколоток, скрепленный лишь в районе живота темным широким поясом. При этом на Ирине был черный бюстгалтер, она широко улыбалась на камеру, обнимая родных. Образ дополнили сдержанная укладка и темные туфли-лодочки.

Был ли снимок "свидетельством" отдыха звезды модельного мира именно 8 марта - неизвестно, но похоже на то.

Напомним, ранее на снимке знаменитость появилась в компании своего близкого друга Али Кавусси, но внимание ее поклонников привлекло кольцо на безымянном пальце.

Подписчики выразили уверенность в том, что дружбой тут уже и не пахнет.

"Не надолго этот", "Они точно пара", "Попала Иришка.... Зверям Веры нет.. ", - писали пол ее постом.

Напомним, что о расставании Брэдли Купера и Шейк стало известно еще в мае прошлого года.

По словам Ирины, она не жалеет о прошлом, но считает их разрыв с Купером верным шагом.

СМИ твердили, что виновницей расставания пары стала Леди Гага, которая также играла в этом фильме. Впрочем, инсайдеры отрицали эту связь, заявляя, что разлад в отношениях пары начался еще задолго до их разрыва.

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