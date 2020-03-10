Акторка, як завжди, дуже спокуслива

Популярна модель, а також починаюча актриса Емілі Ратаковськи, активно бореться за жіночі права

Зірка опублікувала новий пост в своєму Instagram, на фото якого позує з плакатом, що стосується прав жінок, пише Politeka.net.

Красуня, незважаючи на таку серйозну тему, вирішила обрати для заходу дуже відвертий наряд.

Зірка позувала в білій короткій майці та джинсах на високій посадці. Крім свого сталевого преса зірка підкреслила тонку талію. Джинси обтягнули її пружну п'яту точку.

Тонка майка була з глубоим декольте і виділила її пишні груди.

Зірка підняла волосся вгору. На ній були чорні стильні окуляри. Завершили її образ аксесуари, в тому числі сумка.

"...Мюріель Рукейзер у 1968 році написала: «Що станеться, якщо одна жінка розповість правду про своє життя? Світ розколеться»... Ми повинні продовжувати боротися. Істина кожної жінки має значення. Будьте сміливими, мої подруги", - підписала фото актриса.

Пост за 17 годин зібрав більше одного мільйона лайків та багато коментарів.

"Яка чудова жінка, Боже мій», «Це відмінне використання свого гарячого тіла!», «Да, я гадаю, у тебе було важке життя 😂», «Досить роздягатися», - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала в міні-платті, яке ледь приховувало її інтимні місця.

Дівчина позувала біля дзеркала, не знімаючи свого обличчя, а лише показуючи свою ідеальну фігуру.

Верх сукні обтягнув пишні груди знаменитості, при цьому ніякого декольте не було, можна сказати, вгорі все було дуже скромно, але ось внизу - відкривалася неймовірна краса на достоїнства зірки - її гарні, довгі і рівні ніжки.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковски розбурхала спокусливим фото з волохатим другом в ліжку

Красуня сиділа на білосніжних простнях повністю гола, прикриваючись куточком ковдри.

На передньому плані був великий волохатий пес породи, схожої на німецьку вівчарку. Велике вухо собаки якраз закрило груди Ратаковськи на фото.

Модель з'явилася без макіяжу і з розпатланим волоссям, адже вона фотографувалася вранці.

Нагадаємо, Ратаковски підняла сукню і показала, як розважається в спальні.

Як повідомляла Politeka, спокуслива Ратаковски показала досконале тіло в екстремальному бікіні.

Також Politeka писала, що безсоромна Ратаковски вийшла на публіку в одному білизна: про такому тілі можна тільки мріяти.