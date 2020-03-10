Британська модель і інстадіва Демі Роуз, яку називають молодою копією Кім Кардашьян, створила мерч

Зірка зробила кілька футболок і кофт разом зі своєю подругою, моделлю Данні Десантос, пише Politeka.net.

На фото копія Кардашьян представила свій товар. Демі позувала у футболках, на яких принтом служили її відверті фото.

Примітно, що на зірці не було нічого крім зазначеного одягу, який ледь прикривав її принади.

Демі з довгим хвилястим волоссям виглядала дуже спокусливо. Тонкі тканини обтягнули її пишні груди.

Зірка грала з волоссям, прикривала очі, всміхалася або відкривала пухкі губи. Дівчина створена для поцілунків.

Фото на одязі заслуговують окремої уваги, адже красуня позувала або повністю оголеною, або в бікіні, виставляючи напоказ своє багатство в камеру.

"Я сподіваюся, що ви, хлопці, полюбите це так, як і я", - підписала фото модель, говорячи про мерч.

За 11 годин пост зібрав понад 170 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі назвали її милою, дуже гарячою і заслуговуючою тільки компліменти.

Нагадаємо, Демі Роуз з'явилася в короткому топі, який був настільки короткий і вузький, що з-під нього ледь не вивалювалися принади.

Також на Деми були короткі джинсові шорти з високою посадкою, які підкреслили талію знаменитості.

Крім видатних форм не можна не звернути уваги на пружні прес і п'яту точку Роуз.

Дівчина позувала на вулиці посеред зелених рослин і будівель.

Раніше ми писали, що Демі Роуз стояла в спокусливому купальнику сріблястого кольору. Він ледве вміщає в себе великі груди моделі, повністю оголює живіт і ледь прикриває інтимні місця Роуз.

Купальник настільки вузький, що частина грудей Роуз виднао. Але, схоже, її це не бентежить.

«20 днів до мого дня народження ... скоро 25», - підписала фото Роуз.

Раніше повідомлялося, що на знімку Роуз позує в чорному облягаючому одязі, який елегантно підкреслює її пишні форми.

Дівчина виставила напоказ ідеальне тіло, що обернулося справжнім бумом з боку її прихильників.

Нагадаємо, молода копія Кардашьян затягнула свої м'ячі тонким шовком.

Як повідомляла Politeka, сукня Демі Роуз зрадницьки відкрило непристойні місця: розглянути можна все.

Також Politeka писала, що молода копія Кардашян засвітила свої булочки прозорою сіткою.