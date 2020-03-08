Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, порадувала шанувальників несподіваними знімками і одкровенням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Сіла на дієту, щоб повернути 43 свої», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Омович позує з задертою кофтою і приспущеними штанами, демонструючи божественну фігуру. А на іншому знімку дівчина в міні-сукні вигнулась і застигла в пікантній позі.

Однак шанувальники Омович були позбавлені можливості що-небудь сказати – кадри були викинуті в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, Альона Омович, яку порівнюють з відомою американською блогером і бізнесвуман Кім Кардаш'ян, показала чергові відверті фото на сторінці свого магазину. Покупетели рознесли модель в пух і прах.

На опублікованих фото українська Кардашьян позує не одна, а з іншою моделлю. Вони приміряли міні-сукні в горошок і знялися для їх реклами. Так, на фото вони не стільки демонструють сукні, скільки своє декольте, ноги та інші принади та інтимні місця, які варто було б прикрити.

Користувачі мережі сильно розкритикували зовнішність Омович і те, як вона знімається в рекламі одязі.

Нагадаємо, що Олена Омович задерла сукню до непристойності і посвітила своєю гордістю: "Яке тіло!"

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