Топ-модель Белла Хадід, яку визнали найкрасивішою жінкою світу в 2019 році, показала кілька спокусливих кадрів

Як повідомляє Politeka.net спекотна красуня Белла Хадід, відома своїм відвертим стилем і схильністю до зухвалих образів, підкорила публіку новим стильним луком і своїм досконалим тілом.

В цей раз, Белла продемонструвала кілька знімком з фотосесії для журналу Vogue italia на якій знялася в різних образах. Топ-модель, яка вже давно співпрацює зі знаменитим брендом, поспішила висловити свій захват в особистому мікроблозі.

На першому знімку топ-модель сидить на генераторі розставивши ноги в сторони, при цьому на ній сукня асиметричного крою і високі босоніжки. Важлива деталь образу – під неї молодша Хадід не одягла нижню білизну. Доповнили пристрасний лук - макіяж з темними тінями на очах і стильне каре, яке ніколи не вийде з моди.

На другому кадрі модель нарядили в чорний плащ, зшитий з прозорого шифону. Її образ доповнюють легкий макіяж, який практично неможливо помітити й та ж сама зачіска - каре. На знімку вона позує сівши на підлогу, повернувши голову в бік камери.

А на третьому вона постала переді користувачами мережі в сірому светрі і білій спідниці. При цьому дівчина стоїть обійнявши себе руками й дивиться з сумом в об'єктив камери. Кампанія вийшла цілком у дусі модного журналу: стильна і ніжна.

Романтичні і разом з тим сексуальні знімки дуже сподобалися підписникам зірки, які в черговий раз захоплювалися красою моделі та привітали її з тим, що вона знялася для відомого журналу.

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