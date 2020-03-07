Кендалл Дженнер показала ідеальні форми у відвертому вбранні, який продемонстрував кожен її вигин

Як повідомляє Politeka.net Кендалл Дженнер – одна з найпопулярніших моделей в світі, яка любить бути відвертою зі своїми підписниками.

Вона регулярно знімається в спокусливих фотосесіях, демонструючи своє оголене тіло у всій красі. А також обожнює робити сміливі заяви особистого характеру. Зрозуміло, найчастіше такі розмови модель веде в рамках рекламних кампаній. Кожен її знімок отримує безліч відгуків і лайків.

Молодша сестра Кім Кардашян показала парочку жарких кадрів в своєму блозі Instagram. На знімку вона позує біля дзеркала у відвертому вбранні, який складається з топіка і спідниці, зшитих із зміїної шкіри. Стрункі стегна, гладка шкіра, пишні груди – виглядає чудово і спокусливо.

Вона буквально перевтілилася в спосливого ковбоя, доповнивши образ тематичним капелюхом. Крім того, одна з найбільш високооплачуваних моделей у світі, доповнила образ прикрасами і маленькою сумочкою.

На жаль користувачі мережі не мають можливості залишити свої коментарі і лайки, адже красуня показала знімки на своїй сторінці Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що Кендалл Дженнер здалася перед камерою практично повністю роздягненою.

Кендалл розвалилася у крихітному купальнику на лавці палуби і приймала сонячні ванни, також довгонога красуня-артистка позувала на лежаку у відкритому купальнику зі своєю розкішну сестрою - багатою і також, як і Кендалл знаменитою Кайлі Дженнер.

Кендалл також зафіксувала, як читає і потягує коктейлі, погода стояла сонячна і напевно дами відпочили на славу. Чи варто говорити, що всі знімки носили відвертий характер, а відомі на весь світ красуні охоче продемонстрували всі переваги своїх жіночних і струнких фігур.

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