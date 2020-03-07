Кендалл Дженнер показала идеальные формы в откровенном наряде, который продемострировал каждый ее изгиб

Как сообщает Politeka.net, Кендалл Дженнер – одна из самых популярных моделей в мире, которая любит быть откровенной со своими подписчиками.

Она регулярно снимается в соблазнительных фотосессиях, демонстрируя свое обнаженное тело во всей красе. А также обожает делать смелые заявления личного характера. Разумеется, чаще всего такие разговоры модель ведет в рамках рекламных кампаний. Каждый ее снимок получает множество отзывов и лайков.

Младшая сестра Ким Кардашьян показала парочку жарких кадров в своем блоге Instagram. На снимке она позирует у зеркала в откровенном наряде, который состоит из топика и юбки, сшитых из змеиной кожы. Стройные бедра, гладкая кожа, пышная грудь – выглядит прекрасно и соблазнительно.

Она буквально перевоплотилась в соблазнительного ковбоя, дополнив образ тематической шляпой. Кроме того, одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире, дополнила образ украшениями и маленькой сумочкой.

К сожалению пользователи сети не имеют возможности оставить свои комментарии и лайки, ведь красотка показала снимки на своей странице Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что Кендалл Дженнер показалась перед камерой практически полностью раздетой.

Кендалл развалилась в крохотном купальнике на лавке палубы и принимала солнечные ванны, также длинноногая красотка-артистка позировала на лежаке в открытом купальнике со своей фигуристой сестрой - богатой и также, как и Кендалл знаменитой Кайли Дженнер.

Кендалл также запечатлела, как читает и потягивает коктейли, погода стояла солнечная и наверняка дамы отдохнули на славу. Стоит ли говорить, что все снимки носили откровенный характер, а известные на весь мир красавицы охотно продемонстрировали все преимущества своих женственных и стройных фигур.

Напомним, что бесстыжая Кайли Дженнер показала свои самые аппетитные места: вид сзади фантастический

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер засветила в топике все, что только можно: размеры впечатляют

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер показала сочные формы в купальнике: «лучше, чем Кардашьян»