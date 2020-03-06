Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, порадувала шанувальників новими відвертими знімками з відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

Так, модель позує в міні-бікіні під час відпочинку в Маямі, застигнувши в пікантній позі в одній білизні. Як можна помітити, головна гордість Квітко в піску, однак дівчина намагається загравати на камеру.

Уточнимо, що знімок став причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ось це горіх», «божественний вигляд», «боже, яка величезна дупа», «як можна мати таку велику ж?», «занадто гаряче», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, модель Анастасія Квітко - російська копія розкішну американки-вірменки Кім Кардаш'ян, покрасувалася в ледве помітних трусиках

Зірка мережі, яка є володаркою просто неймовірного розміру жіночих грудей, часто балує публіку у Instagram особистими гарячими кадрами.

На новому фото, опублікованому в так званих сториз Анастасія сидить на стільці, розставивши ноги й заклично дивиться прямо в об'єктив камери. Варто відзначити, що фігуриста знаменитість позувала спиною до камери і в бежевому білизна. Її широкий бра неможливо не помітити, інша справа - практично невидимі трусики колір комплекту: можна сміливо сказати, що модель позувала майже непомітному нижній білизні.

Нагадаємо, що пишногруда російська Кардаш'ян показала свої краси з різних ракурсів.

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