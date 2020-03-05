Модель Анастасія Квітко - російська копія розкішної американки-вірменки Кім Кардашьян, покрасувалася в ледве помітних трусиках

Зірка мережі, яка є володаркою просто неймовірного розміру жіночих грудей, часто балує публіку у Instagram особистими гарячими кадрами, пише Politeka.net з посиланням на її Insta.

На новому фото, опублікованому в так званих сторіз Анастасія сидить на стільці, розставивши ноги й заклично дивиться прямо в об'єктив камери. Варто зазначити, що фігуриста знаменитість позувала спиною до камери і у бежевому спідньому. Її широкий бра неможливо не помітити, інша справа - практично невидимі трусики у колір комплекту: можна сміливо сказати, що модель позувала у майже непомітній спідній білизні.

Зазначимо, що можливості прокоментувати знімок у шанувальників зірки не було, однак фолловери можуть відправити їй особисті повідомлення. Залишається тільки здогадуватися, якого змісту можуть набувати такі меседжі...

Нагадаємо, Анастасія Квітко постала в маленькому білому топі, який натягнувся під тягарем грудей, і в коричневих шкіряних штанях, обтягнувших соковиту п'яту точку.

Знаменитість стояла боком до камери, а також поверталася спиною.

Анастасія розпустила довге хвилясте волосся, замріяно подивилася в камеру і прочинила пухкі рожеві губи.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко позувала на тлі моря в мокрому купальнику і міні-бікіні. Дівчина застигла в елегантній позі, демонструючи розкішні форми.

«Океан в моїй душі», - написала вона.

Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Нагадаємо, що пишногруда російська Кардашьян показала свою красу з різних ракурсів.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян ледь не розірвала крихітну білизну пишними формами: кадри тільки для дорослих.