Зірка перевершила сама себе

Українська співачка Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, вразила відвертою витівкою на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram сторінку.

«У четвер я завжди очікую п'ятницю», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кумейко позує в басейні, де пливе верхи на надувний іграшці. Як можна помітити, співачка в крихітному білизні і без бюстгальтера, до непристойності розставляючи при цьому ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Бомба», «Неймовірна», «Ангел втіль», «можна дивитися нескінченно», «Афродіта», «красивенно», «Яке ж відео буде в п'ятницю, якщо четвер такий гарячий», «звідки цей кущ узявся?», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що виконавиця Анастасія Кумейко вразила відвертим знімком з відпочинку.

«Домчали на другу локацію. Збори за п'ять хвилин, мокрі волосся, окуляри, вбрання. Такою мене сьогодні спостерігало сонечко Красива відкрита тераса. Захід можна зловити тут з 18:20 до 18:50. Потім починають атакувати комарики на повітряній кульці», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Кумейко позує в червоному відвертому вбранні, який елегантно підкреслює її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів мережі.

«Красуня», «чарівна», «бомбезний», «шикарна», «гарна дівчинка», «гарна тигриця», «ідеальна», «ну до чого ж гарна», - пишуть вони.

Нагадаємо, гаряча екс-Nikita потрясла соковитими формами в одному ліфчику.

А ще Politeka писала, що спокуслива екс-Nikita розсунула ноги і поигралась своїм достоїнством.

Також Politeka повідомляла, що екс-Nikita без білизни посвітила розкішними формами на камеру.