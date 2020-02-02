Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, показала невероятную растяжку ног

На кадрах можно увидеть, как Кумейко под музыку показывает, что научилась делать ногами в спортзале. Она сидела на полу и выполняла различные элементы. При этом Анастасия была в лосинах и сапогах. На фоне можно увидеть зеркало, виниловые пластинки, а также лестницу. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оставить комментарии или лайки под публикацией. Все из-за того, что она была размещена в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что популярная украинская исполнительница и экс-Nikita Анастасия Кумейко сверкнула роскошными формами в откровенном наряде.

Так, Кумейко позирует в черной рубашке, которую раскрывает под музыку. Как можно заметить, под ней у звезды абсолютно ничего нет – певица демонстрирует роскошные формы просто на камеру.

Однако поклонники Кумейко были безмолвны, хотя и активно лайкали видеоролик.

Сообщалось, что роскошная экс-Nikita Анастасия Кумейко в одном халате устроила откровенные танцы на камеру.

«Игра на выживание», - коротко подписано видео.

На кадрах Кумейко позирует в одном халате, исполняя горячий танец с пилой в руках. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Опасная женщина», «мелькнет молния и не только, когда я немного злюсь», «к такой соседке страшно ходить за солью», «меня главное не топить», «не балуйся», «это что-то новое», «наглядный пример, почему женщинам нельзя давать инструмент», - написали фанаты под роликом, который опубликовала Кумейко у себя на страничке в Инстаграм.

Напомним, бесстыжая экс-Nikita устроила откровенные танцы в одном халате

А еще Politeka писала, что эффектная экс-Nikita соблазнила формами в вышиванке

Также Politeka сообщала, что экс-Nikita в латексе задрала ногу и показала главное достоинство



