Зірка, як завжди, виглядала чудово

Популярна німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, що знялася в головній ролі серіалу "Величне століття", здивувала зовнішністю

Зірка прославилася не тільки своїм талантом, але й пластичними операціями, які вона нібито робила, пише Politeka.net. Відомо, що артистка після закінчення зйомок "накачала" собі губи, через що стала невпізнанною, однак пізніше її губи стали менше.

ЗМІ писали, що артистка підписала контракт з відомою кіностудією, в якому їй заборонялося проводити експерименти зі своєю зовнішністю.

Варто відзначити, що Мер'єм сильно схудла, що позначилося на її обличчі. Тепер у артистки немає таких пухких щік.

Акторка зараз активно займається розвитком своєї кар'єри, вона багато літає, беручи участі в зйомках і різних фестивалях.

У Узерлі з'явилася традиція публікувати фото з борту літака. Так, на недавньому фото Мер'єм позувала біля ілюмінатору.

Дівчина посміхалася і дивилася великими очима в далечінь. На ній - легкий макіяж, який виділив її вії і пухкі губи. Також підкреслені її темні брови. Таку не можна забути.

На шиї зірки пов'язана яскрава хустка, також помітна рожева блузка з короткими рукавами.

За 10 хвилин пост артистки зібрав понад 8000 лайків.

Користувачі мережі засипали Узерлі приємними повідомленнями.

Нагадаємо, Мер'єм Узерлі продемонструвала на собі ефектний наряд - сукня, що складається з спідниці-олівця та верхньої частини з практично повністю прозорою гіпюрової сітки з квітковою вишивкою.

Користувачі мережі по-різному реагували на образ знаменитості: хтось відверто здивувався, хтось критикував зірку екранів за зайву відвертість.

Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі з'явилася в чорному костюмі з прозорими вставками.

Зірка була в чорному костюмі незвичного крою. Верх, крім області грудей і рукавів, був прозорим. Блуза виділила принади красуні і натягнулся на них. А низ - чорні обтягуючі брюки.

Доповнили образ знаменитості різні прикраси. Дівчина зробила звичайну зачіску, прибравши волосся в хвостик назад, тим самим не відволікаючи від відвертого вбрання.

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